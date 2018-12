Pescopennataro, sulla neve in mountain bike

Oggi la prima abbondante nevicata su tutto l'Alto Molise. Abbiamo incontrato sul nostro tragitto i biker provenienti da Isernia che si divertvano con le loro mountain bike a pedalare spediti sulla neve immersi in un panorama fantastico nei pressi di Pescopennataro (IS)

"Sulla neve in MTB? Perchè no! Una fat bike sarebbe il mezzo ideale per fondi innevati, ma anche una normale front può fare al caso .La neve rende potenzialmente divertenti anche i percorsi più noiosi, e si può aumentare il piacere di queste pedalate con piccoli accorgimenti tecnici.

Andare con la mountain-bike classica sulla neve non è così difficile come potrebbe sembrare a prima vista. Si deve prendere un po' la mano, ma dopo i primi minuti si prende confidenza con l'elemento. Un'importante variabile da tenere in considerazione è il tipo di neve che si andrà ad affrontare.

Questa deve essere compatta e per questo è preferibile scegliere degli itinerari che vengono battuti per le escursioni a piedi o con le ciaspole. Inoltre se lo strato superiore del manto è anche un po’ ghiacciato questo fa sì che, cedendo sotto il nostro peso, offra quella aderenza ai tasselli della gomma quasi come se si fosse su un sentiero sterrato. Fondamentale è avere delle coperture adeguate".