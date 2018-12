Rilancio economico dell'Area di crisi complessa, Francesca Sara Bartolomeo si laurea con il massimo dei voti. Relatore della tesi il presidente della Regione Toma

Mercoledì 19 dicembre 2018, presso l'Università degli Studi del Molise in Campobasso, a coronamento di uno splendido percorso accademico, Francesca Sara Bartolomeo ha brillantemente conseguito la Laurea in “Management, imprenditorialità e innovazione”, percorso Dottori Commercialisti, con votazione di: 110 e lode, discutendo una tesi in Finanza Straordinaria dal titolo:"Rilancio economico dell’Area di crisi complessa", relatore il Chiar.mo Prof. Donato Toma (Presidente della regione Molise).

Al termine di una eloquente, circostanziata e spigliata esposizione la neo dr.ssa Bartolomeo, ha avuto modo di portare l’esempio dell’azienda di famiglia la Rivecar srl, che si occupa, con successo, della vendita di autovetture e servizi connessi, quale esempio virtuoso di crescita e sviluppo possibile anche in zone di crisi. La qual cosa ha indubbiamente accresciuto le già forti emozioni degli orgogliosissimi, raggianti genitori: Valeria e Domenico e della sorella Elisabetta; ai cui affettuosissimi auguri si sono uniti nonni, zii, cugini e familiari tutti. Poggio Sannita, 20 dicembre 2018