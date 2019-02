Capracotta a Linea Bianca su Rai 1: sabato 16 febbraio 2019

«La puntata di Linea Bianca riguardante il Molise e Capracotta andrà in onda su RaiUno alle ore 14:00 di sabato 16 febbraio e non sabato 9 febbraio come già diffuso in precedenza». La comunicazione ufficiale è stata diramata stamattina dall’amministrazione comunale di Capracotta attraverso il canale WhatsApp “Capracotta Informa”.

Il conduttore Massimiliano Ossini e l’alpinista Lino Zani erano venuti una prima volta a Capracotta lo scorso 23 gennaio con due troupe della Rai per un reportage sulla montagna capracottese: un lavoro però interrotto dal peggioramento delle condizioni meteorologiche. Così, una settimana dopo, la redazione di “Linea Bianca” è tornata nella nostra cittadina per completare le riprese.

Ricordiamo che “Linea Bianca” è un programma televisivo di genere documentario dedicato alla montagna, alla gastronomia, alla cultura e alle attività sportive montane. Nella puntata del 16 febbraio, la trasmissione ricostruirà anche l’arrivo a Capracotta del glorioso “Clipper”, lo spazzaneve regalato dalla comunità americana a Capracotta nel 1950, sulla base dei filmati d’epoca dell’Istituto Luce e di un filmato realizzato negli anni Settanta dal nostro compaesano Filippo Di Tella, caricato sul canale youtube della nostra Associazione, e per il quale abbiamo molto volentieri concesso l’autorizzazione gratuita all’uso.

«Abbiamo scoperto un luogo meraviglioso- fanno sapere dalla redazione di “Linea Bianca”-. Non la conoscevamo. Siamo rimasti tutti molto sorpresi dalla bellezza dei paesaggi e dall’affettuosità della gente. Ci siete stati tutti molto vicini con grande premura e disponibilità. Grazie a tutti i capracottesi».

Fonte http://www.amicidicapracotta.com/