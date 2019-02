Meteo: arriva il BURIAN, NEVE, GELO. Temperature in calo anche di 10° in pochissimo tempo.

Tra poco vi diremo se e quando arriverà il Burian o Buran che dir si voglia, ma prima vediamo di cosa si tratta. Il Burian è un gelido vento che durante la stagione invernale soffia sulle sterminate lande siberiane e le steppe kazake verso gli Urali o le pianure sarmatiche della Russia europea con raffiche che possono raggiungere i 100 km/h accompagnate da tormente di neve che portano drastiche riduzioni di visibilità aumentando di molto la sensibilità al freddo. Questo particolare evento rimane generalmente confinato alla Russia o al più all'Europa Orientale ma, in alcuni casi, può far la sua comparsa anche in Italia. Ricordiamo ad esempio quelli del 1996, 2006, 2012 e in ultimo quello dello scorso febbraio/marzo 2018. Di seguito riportiamo le caratteristiche principali del Burian. Le TEMPERATURE: In presenza di Burian, viste le sue caratteristiche, le temperature possono scendere anche di 10° in pochissimo tempo.

Sulla base delle ultime analisi di oggi, c’è una elevatissima possibilità di arrivo del Burian tra Venerdi 22 Febbraio e Sabato 23 con esiti prolungati almeno fino a Domenica 24 e Lunedì 25, mentre non è escluso un rigurgito invernale nei primi giorni di Marzo quando dal margine orientale di una enorme cella anticiclonica su tutta l’Europa potrebbe scendere aria gelida. In ogni caso gli effetti di questo Burian saranno inferiori rispetto all’anno scorso,ma pur sempre decisivi con neve fino in pianura al Sud e in Sicilia e gelate fino a Roma nel fine settimana.

