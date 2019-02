Attacco polare, tempo da lupi

La zampata siberiana sta per lasciare il segno. "Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani porterà nelle prossime ore a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse" avverte il dipartimento della Protezione civile che sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede "dalla serata di oggi, venti forti o di burrasca nord-orientali su Sardegna, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui versanti adriatici e ionici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalla notte, si prevedono inoltre nevicate sparse a quote superiori a 200-300 metri, ma localmente fino a livello di pianura, su Abruzzo, Molise e Puglia, con apporti generalmente moderati e localmente abbondanti a quote di montagna"