Maltempo Poggio Sannita: Fiat Punto danneggiata dal crollo di una cortina di mattoni

Tantissimi interventi per le avverse condizioni meteo con tutte le squadre dei Vigili del Fuoco nei tre presidi territoriali (Isernia, Agnone e Venafro) all'opera oltre tre squadre aggiuntive di personale richiamato in servizio da turno libero.



Isernia: il forte vento ha sradicato un albero, in prossimità di una scuola, ostruendo la strada e provocando danni alle auto in sosta.



Poggio Sannita: a causa probabilmente delle avverse condizioni atmosferiche, una cortina di mattoni, posti in adiacenza al tetto di una abitazione di

cinque piani fuori terra, è crollata, nel tratto di strada sottostante e su una Fiat Punto danneggiandola