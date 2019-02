Sale tra gli angeli del cielo il parroco di Celenza sul Trigno: ultimo saluto domani mattina nella chiesa parrocchiale

Don Rosario D’Ambrosio, parroco di Celenza sul Trigno dal 20 ottobre 2018, è deceduto all'età di 74 anni presso l’O.C. di Vasto, ove era ricoverato da qualche settimana. Con profondo dolore la notizia è stata appresa dai celenzani.

Classe 1945, nativo di Pescopennataro (IS), ha fatto la prima esperienza di parroco a Castiglione Messer Marino per cinque anni. A Guardiabruna ha collaborato con don Vincenzo Amicarelli, parroco di Torrebruna e, alla morte di questi, trasferitosi alla casa canonica, ha guidato la parrocchia di Torrebruna-Guardiabruna fino al 2002. Ventotto anni in quella parrocchia. Nei sedici anni successivi ha avuto in carico la parrocchia di Rionero Sannitico. Celenza l’ultima meta, l’ultimo servizio. Celenza doveva essere una nuova sfida; sapeva bene che i parroci non sono titolari a vita di una parrocchia; la loro vita è una missione chiara, bella, molto impegnativa: la cura delle anime in qualsiasi paese. Ha raccolto la sfida, è entrato in empatia con la nuova comunità, si è mosso in punta di piedi, umile e servo di Dio.

L'annuncio della morte e il saluto della diocesi di Trivento.

“Getta sul Signore il tuo affanno

ed egli ti darà sostegno,

mai permetterà che il giusto vacilli”. (Sal 54, 23)

Il Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose della Diocesi di Trivento annunciano che, con animo sereno, presso l’Ospedale di Vasto, all’età di 74 anni, si è addormentato nell’abbraccio del Signore

il sacerdote

Don Rosario D’Ambrosio

parroco di Santa Maria Assunta in Celenza sul Trigno.

Noi tutti ringraziamo il Signore per avere donato alla Diocesi di Trivento, in particolare alle comunità di Castiglione M. M., Torrebruna, di Guardiabruna, di Rionero Sannitico e di Celenza, un sacerdote virtuoso e un vero maestro di fede che ha speso tutti i suoi 48 anni di vita sacerdotale per servire e vivere quotidianamente l’amore di Dio con le persone, con i sacerdoti e con i vescovi, mentre ha predicato la speranza nella resurrezione ed ha testimoniato la fede e l’umiltà nella vita di tutti i giorni, sino alla fine.

Le esequie funebri, presiedute dal Vescovo, si celebreranno nella Chiesa. Parrocchiale di Celenza sul Trigno (CH) giovedì 28 febbraio 2019 alle ore 10.00.

Trivento, 26 febbraio 2019"