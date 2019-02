Meteo: MARZO, Sarà maledetta primavera con piogge e pure neve

Dopo settimane all'insegna del tempo anticiclonico con assenza pressoché totale di precipitazioni in particolare al Centro-Nord (clima secco con temperature quasi da record per la parte conclusiva dell'Inverno), nel prossimo mese di Marzo le condizioni meteo a livello Europeo potrebbero cambiare RADICALMENTE.

Insomma, è finita la CUCCAGNA del bel tempo senza ostacoli, in quanto starebbe per tornare una sorta di PRIMAVERA MALEDETTA, con il suo carico di piogge, ma attenzione, ancora con spazio anche per la neve.

Dando uno sguardo agli ultimi aggiornamenti del modello meteo ECMWF, che calcola le anomalie termiche per le prossime settimane, Marzo registrerà valori superiori alla media di circa 3-5°C. Un valore del tutto anomalo di caldo che rappresenterebbe un nuovo record confermando il trend climatico in atto volto al riscaldamento. Questo non vuol dire però che splenderà sempre il sole, anzi secondo le proiezioni ufficiali il tempo atmosferico sarà piuttosto instabile e dinamico caratterizzato da un alternarsi di perturbazioni atlantiche e rimonte anticicloniche (di matrice Africana con aumento appunto delle temperature). Già dopo il 6-7 Marzo il flusso perturbato Nordatlantico, comandato dalla Depressione d'Islanda, scenderà di latitudine. L'aria più instabile entrando nel Mediterraneo formerà dei Vortici Ciclonici che,richiamando venti più caldi ricchi di umidità dai quadranti meridionali, darà il via ad una fase di maltempo su molte Regioni specie del Centro Nord. Sulle Alpi tornerà anche la neve, a tratti copiosa e abbondante oltre i 1000-1200 metri di quota nelle principiali località sciistiche.

Secondo l’ipotesi del modello meteo americano GFS invece l’Alta Pressione sparirebbe proprio dal continente almeno fino alla metà del mese e il Vortice Polare, in abbassamento di latitudine, piloterebbe una raffica di perturbazioni atlantiche ancora più incisive sul nostro Paese con temperature più basse.

Le Regioni del Sud al momento rimarrebbero più ai margini protette dall’Anticiclone che garantirebbe tempo più stabile e soleggiato con valori termici fin sopra i 20°C. Fonte https://www.ilmeteo.it/notizie/previsioni-meteo-marzo-e-finita-la-cuccagna-sara-maledetta-primavera-con-raffica-di-piogge-e-pure-neve-conferme