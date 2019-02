Divertimento, ma non solo. Il Carnevale è anche solidarietà, i volontari agnonesi alla casa di riposo di San Bernardino

Divertimento, ma non solo. Il Carnevale è anche solidarietà. Come già da molti anni oggi si è svolta la festa di Carnevale presso la casa di riposo di San Bernardino per allietare e portare divertimento, doni, dolci e sorrisi agli anziani ospiti. Clemente Zarlenga volontario è l'orgnizzatre con il suo gruppo di musicisti , amici alle ore 15 vestiti di belle e fantasiose maschere hanno animato l'intero pomeriggio. Una bella iniziativa che ha riscosso grande successo tra gli ospiti e gli operatori.