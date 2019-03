Agnone 18/ marzo/2019-Piante pericolose addio: verifiche in tutta la città di Agnone per il piano di messa in sicurezza che prevede tagli e abbattimenti dove necessario.Oggi sul corso principale di Agnone son stati abbattuti con l'intervento dei VVF della compagnia di Agnone alberi e piante pericolanti Intervento programmato dall' amministrazione comunale.