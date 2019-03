La strada panoramica di Agnone meta preferita degli agnonesi per lo jogging, running e footing sta diventando una discarica a cielo aperto. Incuria, erbacce, rifiuti in ogni luogo, scarsa manutenzione stradale, pulizia dei cigli stradali inesistente. La panoramica che diventa pattumiera. Grande inciviltà e sfregio al rispetto dell'ambiente, zero manutenzione da parte degli enti competenti