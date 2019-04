Meteo Molise,Temperature in netta diminuzione dalla seconda parte della settimana

Il meteo ancora buono in avvio di settimana con clima mite e primaverile, dell’avvicinarsi di un profondo vortice ciclonico. Temperature in netta diminuzionedalla seconda parte della settimana

PREVISIONI lunedì: Al mattino tempo buono con passaggi di nubi e alte e sottili da ovest verso est, cielo leggermente velato. Al pomeriggio qualche nube più consistente a ridosso delle Mainarde e Alto Volturno. In serata nubi alte si faranno più diffuse e spesse su gran parte del territorio regionale. Temperature in linea con la media del periodo e pienamente primaverili: al primo mattino temperature sotto i 5 gradi nelle vallate interne. 1-2 gradi in montagna, di giorno si supereranno i 15- 16 gradi in alta collina e 17-18 gradi sul Basso Molise, fascia costiera Venafrano. Da segnalare venti moderati da nord-ovest sulla costa.

IL METEO martedì: Situazione abbastanza simile alla giornata precedente: Al mattino tempo buono con passaggi di nubi e alte e sottili da ovest verso est, cielo leggermente velato. In serata nubi alte si faranno più diffuse e consistenti su gran parte del territorio regionale. Non ci sarà il rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie, di giorno valori fino a 18- 19 gradi sulle pianure del Basso Molise e Venafrano, 16-17 gradi in collina, 12-13 in montagna. Venti deboli da sud-ovest.

PREVISIONI METEO mercoledì: Al mattino tempo buono e cielo perlopiù sereno se si esclude qualche velatura. Durante le ore centrali ancora cielo sereno e sgombro da nubi a parte velature. In serata aumentano le nubi sui versanti occidentali della provincia di Isernia e Matese dove si affaccerà anche qualche precipitazione. Temperature in flessione soprattutto sui versanti occidentali, ma di giorno in aumento su Basso Molise e fascia costiera con valori fino a 18-19 gradi, 16-17 in collina. In serata temperature in abbassamento fino a 5-6 gradi in montagna e 10-11 sul Capoluogo. Venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali.