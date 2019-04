Meteo Molise, primavera interrotta, tempo instabile, temporali o rovesci nei settori interni

Per quanto possano essere frustranti questi continui cambiamenti meteo climatici che stiamo vivendo, rientrano comunque in una normale Primavera che si rispetti. E a conferma di quanto appena scritto, ecco che all'orizzonte si prepara un nuovo serio peggioramento nella configurazione meteo. Soprattutto da domani, una serie di cicloni, condizionerà tutto il resto della settimana, la quale, sarà caratterizzata dal ritorno di forti piogge, temporali e dal tanto temuto pericolo grandine.

Previsione meteo Molise mercoledì, 10 aprile

Evoluzione meteo Molise

MERCOLEDÌ: Giornata tra sole e locali annuvolamenti che entro metà giornata porteranno alla formazione di locali rovesci o temporali sulla dorsale in sconfinamento su coste molisane e della Puglia settentrionale. Temperature minime in calo, con estremi di 6°C; massime stabili, con punte di 16°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 2300 metri. Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d'Otranto mosso.

Commento del previsore molise

PERSISTONO CONDIZIONI D'INSTABILITÀ ATMOSFERICA

La nostra Penisola resta esposta a un flusso di correnti instabili atlantiche che alimentano diversi centri di bassa pressione. Uno in allontanamento rinnova martedì ancora nubi e precipitazioni sparsi, a tratti a carattere di temporale nel pomeriggio sulla dorsale. Una seconda in approfondimento sul Tirreno determina tra mercoledì e giovedì condizioni di tempo instabile con nubi alternate a schiarite ed ancora possibilità di locali temporali o rovesci che dai settori interni sconfineranno su coste molisane e pugliesi. Incerta la situazione anche nel weekend con ancora fronti in transito e nuovo calo termico.

