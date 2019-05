Questa sera era prevista l'esibizione in piazza del musicista Jo Valeriani in contrada Marzovecchio di Agnone in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Fatima.Lo spettacolo è stato spostato presso il teatro Italo Argentino di Agnone a causa delle previste condizioni meteo avverse. Gli organizzatori augurano a tutti buon divertimento!