Festa Della Croce sul Monte S. Onofrio il 12 Maggio

Siamo giunti al 12° anno della Festa Della Croce sul Monte S. Onofrio . Ci incontriamo Domenica 12 Maggio presso il rifugio di Monte castel barone alle 09.30 per salire sul Monte recitando il Santo Rosario . Alle 11,30 sara celebrata la Santa messa da Don Onofrio Di Lazzaro con il Coro Parrocchiale di S. Antonio Abate Festa Della Mamma. Vi aspettiamo numerosi come da sempre , in caso di pioggia la Santa Messa verrà celebrata nella Chiesetta Rurale di Sant' Onofrio.