Meteo WEEKEND, duro colpo alla PRIMAVERA, IRRUZIONE POLARE fuori stagione, TEMPORALI, GRANDINE e NEVE a QUOTE BASSE. Dettagli per l’Italia. Aria molto fredda di lontane origini artiche si tufferà sul Mediterraneo tra sabato e domenica dando vita a un intenso vortice di maltempo di matrice invernale. Piogge, temporali, grandine e neve fino a quote basse colpiranno diverse regioni.

Nella giornata di domani avremo un diffuso peggioramento atmosferico sull’Italia, con piogge e temporali da Nord a Sud. Previsto nelle ultime ore del giorno l’ingresso di aria particolarmente fredda sulle regioni settentrionali.

METEO SABATO: Nord: variabilità al Nordovest con ampie schiarite e locali piovaschi o temporali in rapida evoluzione tra il pomeriggio e la sera, cieli più chiusi altrove con piogge intermittenti e rovesci, anche intensi e temporaleschi a fine giornata e per la notte localmente accompagnati da grandinate. Neve sulle Alpi in calo dai 1700-1900m del mattino fino a 800-1200m della notte. Centro: Tempo instabile con piogge e rovesci, localmente temporaleschi sui settori tirrenici in temporanea attenuazione serale da ovest, in nottata nuovo intenso fronte su Toscana e Marche con piogge e temporali. Sud: giornata molto instabile o perturbata con piogge e locali temporali, più frequenti su tirreniche e Salento. Temperature in graduale diminuzione a partire dal Nord, venti tesi meridionali, fino a nord occidentali in Sardegna. Mari molto mossi o agitati.

METEO DOMENICA: Nord: tempo perturbato su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con rovesci e temporali anche forti, localmente accompagnati da grandine. Neve fino a quote collinari 600-800m ma durante i rovesci più intensi fino ai fondi valle specie in Emilia Romagna con fiocchi fino ai 200-300m. Ampie aperture in Piemonte e sul ponente ligure. Centro: tempo perturbato su Toscana, Umbria e Marche con piogge e temporali anche forti e accompagnati da grandine. Neve a quote collinari dai 700-800m in calo fin sotto i 500m con fiocchi anche più in basso. Maggiore variabilità sul Lazio dove peggiora dal pomeriggio. Ampie aperture in Abruzzo. Sud: ampie aperture su Sicilia, Ionio e Adriatico, variabilità sui settori tirrenici con qualche isolato piovasco in intensificazione serale. Temperature in calo repentino al Centro Nord, poi a fine giornata anche al Sud. Massime raramente oltre i 10° in Val padana e nelle zone interne di Toscana, Umbria e Marche, fino a 16-18° al Sud. Venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati e locali burrasche con mareggiate sui bacini settentrionali ed occidentali http://www.meteoinmolise.com/meteo-sfuriata-invernale-vediamo-i-dettagli/34028/