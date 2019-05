Salviamo Mère e i suoi 7 cuccioli, urgono stallo e adozioni

"Figli di Mère, la cagnetta randagia che nell'arena dell' insensibilità di moltissimi uomini,con la forza della Vita ha vinto contro indicibili avversità.

Sussurri amorevoli, fantastica visione, queste sette meravigliose creature ne sono la dimostrazione!

Sono in un rudere privato nel quale non oso entrare per un'infinità di ragioni. URGONO STALLO e ADOZIONI!"

Con queste splendide parole Orestina Di Rienzo di Pescopennataro riassume la storia di una cagnetta randagia di nome Mère. Scacciata da tutti, vilipesa e offesa. E' stata salvata dalla sensibilità di persone come Orestina che l'hanno nutrita, accudita, protetta, contro la volontà di molti,durante la gestazione. Adesso Mère ha sette cuccioli, si trovano in un ricovero privato, ma fino a quando? Aiutiamo la cagnetta Mère e i suoi cuccioli il destino che porta ad un canile

Rivolgersi a Orestina Di Rienzo Pescopennataro