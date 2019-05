Meteo per domani martedi 14 maggio:tempo instabile e parzialmente nuvoloso

Neanche le previsioni meteo per martedì dicono che sarà bello dappertutto: al contrario sarà una di quelle giornate simili alle precedenti, ovvero con tempo instabile e parzialmente nuvoloso un po’ dappertutto. Di mattina pioverà su tutta la costa adriatica, soprattutto in Puglia. Poi di pomeriggio dovrebbero esserci temporali in tutte le regioni meridionali e pioverà anche al confine tra Lombardia e Veneto, intorno a Venezia e in provincia di Genova. Di sera invece pioverà in tutta la Sicilia, nel Lazio, in Abruzzo e in Molise, mentre di notte migliorerà solo in Sicilia.