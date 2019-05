Itis Agnone, alla guida dei trattori per il festeggiamento dei 5 anni per i prossimi maturandi

È successo a Agnone(IS) dove proprio oggi, nel rispetto di quella che ormai è diventata una tradizione, numerosi diplomandi, tutti patentati, si sono presentati a lezione alla guida del mezzo di lavoro.

E così, i ragazzi dell'istituto tecnico industriale L. Marinelli di Agnone, al quinto anno di studi,con i loro mezzi di lavoro hanno formato un corteo con tanto di scorta di vetture con lampeggiante giallo sul tettuccio , per poi fare ingresso in pompa magna nell'atrio dell'istituto da loro frequentato. La particolare manifestazione è al suo secondo anno. La manifestazione ha come obiettivo quello di festeggiare il ciclo di studi giunto quasi al traguardo e mostrare con orgoglio a amici di scuola e ad insegnanti i mezzi utilizzati nel lavoro delle aziende agricole familiari.

Ad aprire la sfilata è stato lo studente Alessio di Pietro con il suo apecar, dietro di lui c'era un Fiat 780 di Angelo Marcovecchio, un Same Leopard 90 di Antonio Lemme, un Same Explorer 80 di Giuseppe D’Onofrio a chiudere il tutto c’è un’altra apecar di Lorenzo Zarlenga

Questa manifestazione possa essere da auspicio ai giovani per un fortunato futuro lavorativo o per un brillante e successivo percorso di studi