Meteo,weekend con maltempo.Estate lontana

Meteo nuovamente in peggioramento. Un minimo di bassa pressione in risalita dal nord-Africa apporterà una copertura nuvolosa gradualmente più compatta associata a fenomeni da sparsi a diffusi ed un calo della temperatura.

Meteo in Molise prossime 72h:

Venerdì: mattinata tutto sommato discreta con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio, consueto aumento della copertura nuvolosa in un contesto di accentuata instabilità. Sono attesi, pertanto, rovesci e temporali sul Molise interno centrale ed occidentale. Sulla costa, atteso un aumento delle nubi in serata ma senza precipitazioni. Ovunque i venti si disporranno da sud-ovest di intensità debole. Mare poco mosso. Temperatura stazionaria.

Sabato: al mattino, poco nuvoloso. Nel pomeriggio ed in serata nubi in aumento con piogge sparse. Precipitazioni che sul finire della giornata potrebbero interessare anche le aree costiere. Venti deboli. Temperature in diminuzione.

Domenica: peggioramento esteso a causa di un minimo di bassa pressione dal nord-Africa. Su tutto il Molise è attesa una copertura nuvolosa più compatta con precipitazioni da deboli a moderate. Venti moderati in rotazione da nord. Calo della temperatura.