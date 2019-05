Abruzzo, "Fiabe nel bosco", l'iniziativa offre ai bambini la possibilità di vivere realmente le loro favole preferite

25 MAG - Da aprile numerose scuole hanno partecipato agli eventi di "Fiabe nel bosco" della Cooperativa Clematis di Martinsicuro: l'iniziativa offre ai bambini la possibilità di vivere realmente le loro favole preferite, percorrendo il sentiero del Parco Sociale la Pineta che si trasforma in un percorso che porta i piccoli protagonisti verso un mondo incantato, al fianco dei personaggi delle storie più belle e significative. Dopo Pinocchio e Hansel e Gretel, quest'anno 'Fiabe nel bosco' ha dato vita al Mago di Oz. I bambini passano dallo stato di distrazione e di chiacchiericcio, ad un silenzio e ad una concentrazione intensi mano a mano che si addentrano nel bosco e nelle vicende del racconto: grazie all'ambientazione e all'interpretazione delle operatrici della Clematis si verifica una sorta di rapimento dei sensi e della mente dei bambini. Una maniera nuova per offrire ai bambini emozioni e divertimento, dove per compiere un percorso e arrivare al traguardo, devono agire sulla realtà e viverla.