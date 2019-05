Aspettando la primavera, le ghirlande sull'uscio di casa realizzate da Anna

La primavera stenta ad arrivare. Questo maggio uggioso e con temperature sotto la media stagionale non ispira alle passeggiate e all'abbigliamento estivo. Ma Anna Scocchera farmacista di professione ma artigiana raffinata, sente la primavera e realizza a mano, tra le tante sue creazioni, ghirlande di fiori da esporre in casa o sull'uscio. Sicuramente un augurio colorato e di buon auspicio per tutti.