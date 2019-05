Circolo di conversazione San Pio, Enzo Delli Quadri nuovo presidente: bisogna ospitare oltre agli anziani i giovani e le donne

Il giorno 30 maggio 2019, preso la sala del Circolo di Conversazione San Pio – Anziani e Giovani, i è riunita l'assemblea straordinaria dei soci. Sotto la presidenza del geom. Gaetano Del Coiro, si è proceduto ad alcune variazioni statutarie per rendere più efficiente il funzionamento del Circolo. Al termine si è proceduto, come da convocazione, al rinnovo del Direttivo del Circolo

Sono stati eletti:

1. Enzo Delli Quadri

2.Roberto Bianchini

3. Giorgio Iacapraro

4. Giulio Brunetti

5. D'Agnillo Bruno

6. Nicolino Capparozza

7. Gino Di Ciocco

Subito dopo, si è riunito il direttivo per l'assegnazione delle cariche sociali. Sono risultati eletti:

Presidente. Enzo Carmine Delli Quadri

Vice Presidente: Nicolino Capparaozza

Vice Presidente: Bruno D'Agnillo

Segretario Tesoriere: Giorgio Iacapraro

Ha preso la parola Il neo Presidente per ringraziare i soci della fiducia accordata e per disegnare in modo sintetico le prossime azioni tese al rilancio del Circolo. In concreto, il Circolo dovrà poter ospitare, oltre agli anziani, anche donne e, soprattutto, giovani. Per questo, mantenendo ferme le attività che finora sono state il fulcro del circolo (bocce e gioco delle carte) si darà spazio a connessioni wifi, zona computer per la lettura digitale e le comunicazioni via internet con il mondo esterno, zona TV a schermo gigante per proiezioni o collegamenti ad eventi speciali, zona libreria per lettura tradizionale, una zona dedicata per il gioco delle carte e una zona dedicata per altre attività sociali, tornei e divulgazioni letterarie.