Pratola Serra, ottima prestazione della squadra dei giornalisti molisani nel triangolare di calcio Ussi con Puglia e Campania

i è svolto a Pratola Serra (AV) il triangolare di qualificazione tra le rappresentative USSI di Campania, Puglia e Molise.Tra mille difficoltà

la squadra molisana, guidata da Isidoro La Farciola, e' riuscita ad allestire

una formazione di tutto rispetto; nell'organico molisano, quali top player, Tonino Minadeo e Antonio Imbimbo tra i pali. I molisani hanno battuto la Campania con il punteggio di 3-0 con doppietta di Massimiliano Venditti e incredibile goal di Minadeo con un tiro da 50 m. Nella seconda partita, con la Puglia, i molisani hanno pagato la stanchezza

e l'assenza di sostituzioni e, pur essendo andati in vantaggio con Luca Marracino, hanno dovuto registrare il ritorno dei pugliesi,che si sono imposti per 3-1, schierando anche due ex giocatori di serie A Tangorra e Del Vecchio.

Bellisssima accoglienza a Pratola Serra, impianto di gioco bellissimo.

Presenti per l'Ussi anche Mauro Carafa, Antonio Fatica e il fotoreporter

Carmelo Di Pilla. Ai prossimi appuntamenti sicuramente riusciremo ad avere la panchina. Soddisfazione espressa dai consiglieri nazionali Cimino e Santimone che hanno contribuito alla creazione della rosa.

Formazione Ussi Molise: Imbimbo, Santella, Porcaro, Vertolo, Minadeo, Porfirio G.,Masella, Nasillo, Marracino, La Farciola, Venditti.

All. La Farciola.