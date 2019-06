1983 Gabriella alle semifinali dello Zecchino d'oro

Un ricordo prezioso di Gabriella Tavarozzi imprenditrice agnonese, che rende pubblici alcuni suoi ricordi da bambina. Le foto mostrano la sua partecipazione alla famosa gara canora per bambini Lo Zecchino d'oro. Era l'anno 1983 e Gabriella partecipò alla semifinale della gara e nella foto la vediamo ritratta con Mariele Ventre la fondatrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, che diresse per oltre trent'anni.Lo stesso anno molti bambine e bambine agnonesi parteciparono allo Zecchino d'Oro ma non tutti raggiunsero il traguardo delle semifinali come Gabriella.