Meteo Molise:Ecco la svolta, da giovedì CALDO intenso

PRIMA ONDATA DI CALDO- TENDENZA INIZIO SETTIMANA: fino a giovedì, le temperature al Sud e sul medio Adriatico rimarranno ancora al di sotto della media, in attesa della probabile prima significativa incursione dell’Anticiclone nord-africano che, nella seconda parte della settimana, potrebbe invadere con il suo carico di aria calda gran parte del Centro-Sud dove il notevole rialzo termico sarà caratterizzato da punte massime superiori ai 31-32 gradi. Nel frattempo il Nord Italia, specie da martedì, verrà lambito da correnti instabili e perturbate in scorrimento a nord delle Alpi, che favoriranno lo sviluppo di temporali soprattutto sui rilievi alpini e sulle vicine pianure in un contesto comunque di clima estivo.

Mercoledì: poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Poco nuvoloso al mattino, nubi con rovesci e temporali sui rilievi nel pomeriggio. Poco nuvoloso sulla costa. Venti deboli o temporaneamente moderati nelle zone interessate da precipitazioni a prevalente carattere meridionale. Temperatura in aumento.

Fotografia Lucio Gualtieri, oggi Termoli