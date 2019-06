Belmonte del Sannio-L'antico abbeveratoio dei pastori prima e dopo l'intervento del volontario Elio

Nei pressi di Belmonte del Sannio in provincia di Isernia esiste un antico abbeveratoio utilizzato dai pastori per dissetare gli animal, in prevaleza pecore . L'incuria, la sciatteria e la negligenza di chi di competenza avevanoreso quel luogo e l'abbeveratoio ad una maleodorante pozzanghera. Un volontario, Elio Latino, spinto dall'amore per quei luoghi si è munito di attrezzatura e tanta forza di volontà , ha ripulito le vasche e i risultati sono sorprendenti.

In un post sui social Elio esprime tutta la sua soddisfazione per il lavoro svolto e per aver restituito il giusto decoro che il luogo merita.

Il post:

"Credo che dalla sua costruzione non era mai stato pulito,quel luogo appartiene ai mie ricordi d'infanzia, l'ho salvato e reso più decoroso!!Ci voleva quasi una pala meccanica per pulirlo, ma con tanta forza di volontà e olio di gomito, ho fatto il tutto manualmente!!!"