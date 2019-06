Poggio Sannita, le maestre Fausta e Maria guidano bambini ed anziani per l'arte creativa dell'infiorata

In occasione del Corpus Domini, domenica 23 giugno a Poggio Sannita, le signore: Fausta Mancini e Maria Porrone, in collaborazione con i bambini delle scuole Primaria e dell’infanzia “M.A. Bottaro”, con gli ospiti della locale casa di riposo “C. De Horatiis” e un’altra decina di volontari, hanno riproposto la suggestiva “infiorata”, destando l’ammirazione dei tanti visitatori. I soggetti sono scaturiti da un ideale connubio fra arte, fede e natura dando forma a composizioni di pregevolissima fattura, allestite lungo il corso principale del paese.

Le figure sono state realizzate nei modi più diversi con materiali riciclati quali: sale, colori acrilici, erba, carta, pietre, segature, fondi di caffè, composizioni di carta crespa e altro ancora. Ad accrescere il merito di organizzatori e altri, a vario titolo, partecipanti all’evento, va sottolineato che i costi per realizzare l’infiorata sono stati coperti con loro sottoscrizioni volontarie. Fausta e Maria all’indomani dell’infiorata sono raggianti e soddisfatte per l’ottima riuscita e gli apprezzamenti ricevuti da tutti. Entrambe hanno inteso ringraziare con un manifestino, specificatamente, gli anziani della casa di riposo, i bambini delle scuole, così come tutti i collaboratori adoperatisi con lavoro, creatività, passione e amore per il proprio paese.

Da ricordare che nel recente passato Fausta Mancini, sempre assistita da uno stuolo di validissimi collaboratori (fra cui va annoverato il marito Mario) è stata artefice di significative iniziative nel campo storico-artistico e del costume di Poggio, con riconoscimenti anche al di fuori del paese.

Poggio Sannita, 24 giugno 2019