Salviamo l’Orso, l’Associazione Intramontes, la Riserva MAB Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, il Consorzio ASSOMAB, il GAL Alto Molise e la Regione Molise insieme per la diffusione anche in Alto Molise della cultura della conoscenza e conservazione di questo straordinario animale, patrimonio di tutti.I ncontro pubblico il 29 Giugno " Convivere con l'orso bruno marsicano in Alto Molise" presso la scuola elementare di Vastogirardi, ore 16. Programma nella locandina allegata