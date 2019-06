Isernia,prima tappa Miss Italia Molise, il concorso che quest’anno festeggia gli ottant’anni.

Oggi 28 giugno arriva a Isernia la prima tappa Miss Italia Molise, il concorso che quest’anno festeggia gli ottant’anni. La carovana di Miss Italia arriva per la prima volta in Via Umbria a Isernia. L’organizzazione della manifestazione e' stata curata dall’agente esclusivista di Miss Italia Molise, Settimio Colangelo, con la preziosa collaborazione della VS Eventi e Spettacoli di Sandro Velocci.

Inizio alle ore 21,30, con le splendide aspiranti miss provenienti da varie località del Molise. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria ed al pubblico prima in abito e poi con il body istituzionale dello sponsor sarà eletta la vincitrice della selezione provinciale Milena, e le prime 6 classificate della selezione concorreranno ai titoli regionali Miss Sport, Miss Sorriso e Miss Eleganza e avranno l’accesso diretto alla prefinali nazionali.

Sarà un cammino lungo ma interessante, ricco di spunti e di motivazioni per le ragazze che si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza ma anche di simpatia e di voglia di emergere nel mondo dello spettacolo dove le miss godono sempre di importanti opportunità. Le ragazze interessate che vogliono partecipare al concorso possono chiamare al 349 5822640 o al n. 331 2217802‬ oppure possono iscriversi direttamente sul sito di Miss Italia www.missitalia.it

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Molise”.