Pyrex. Abbigliamento uomo, donna presso Tavarozzi centro regali Agnone

Pyrex è un brand che produce abbigliamento per uomo, donna e bambino ispirandosi alla filosofia streetwear and sportswear americana. In breve tempo l’abbigliamento Pyrex ha conquistato i giovani di ogni parte del mondo che desiderano distinguersi dalla massa indossando un capo d’abbigliamento che risulta eccentrico e ribelle. “God save the street”, questa è la filosofia di questo giovane brand italiano entrato di prepotenza in questo incredibile mondo dell’abbigliamento streetwear e sportswear. Pyrex ha cavalcato l’onda del mood street e sporty trasformandolo in un tratto distintivo e cavallo di battaglia!

Ora grazie all'imprenditrice agnonese Gabriella Tavarozzi, nel suo emporio Tavarozzi Abbigliamento, avrai a tua disposizione molti capi di questo fantastico brand che ha saputo interpretare questo stile proponendolo attraverso diverse colorazioni, fantasie e modelli, come le maglie e le iconiche felpe Pyrex con o senza cappuccio, i pantaloni Pyrex e le t-shirt firmate Pyrex.

Ognuno di questi capi, si contraddistingue per materiali di altissima qualità, grafiche e colorazioni uniche! Potrai scegliere vestiti dalle linee morbide e con uno stile minimal oppure optare per qualcosa di più stravagante, l’importante è che tu scelga di vestire Pyrex!

Qualsiasi sia la situazione o il luogo in cui deciderai di andare, esprimi il tuo stile unico e divertiti creando costantemente nuovi look, attraverso l’ampia collezione di abiti Pyrex!



Che cosa aspetti? Visita Tavarozzi Centro Regalo scopri per adesso la collezione di capi di abbigliamento uomo-donna Pyrex e acquista il modello che preferisci!