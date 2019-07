Vigili del fuoco Agnone soccorrono donna caduta in casa a Castiglione MM,impossibilitata ad aprire ai soccorritori

Tantissimi interventi durante la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 da parte dei Vigili del Fuoco di Isernia, tra cui anche un incendio di un auto articolato sulla SS 85 all'altezza dell'uscita di Macchia di Isernia, che ha letteralmente paralizzato il traffico fino al termine delle operazioni. L'autista del mezzo mentre era in viaggio ha notato dai specchietti laterali le fiamme fuoriscire dal proprio mezzo, per quanto possibile si è posizionato al lato della strada e ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Per le operazioni di competenza presente anche il personale della Polizia Stradale.

Sempre nella notte due interventi per soccorso persona, un paziente imposibilitato a muoversi presso una struttura Sanitaria di Isernia e un soccorso ad una anziana caduta in casa e impossiblitata ad aprire ai soccorritori a Castiglione Messer Marino (CH), in questo caso sono intervenuto i Vigili del Fuoco di Agnone (IS).