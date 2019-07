Meteo Molise perturbazione in atto, temperature in brusca diminuzione,attesi fenomeni violenti con nubifragi, colpi vento, grandinate

Pressione in ulteriore calo sull’Italia settentrionale per l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica associata ad una saccatura distesa dal Regno Unito alla Francia. Si tratta di un sistema frontale costituito prevalentemente da temporali dato il contrasto termico tra l’aria fresca che lo accompagna e l’aria molto calda che lo precede. Le avanguardie del fronte hanno già causando i primi rovesci e temporali anche forti su alcune zone del nord, ma il grosso del maltempo è atteso solo nella seconda parte della giornata e in particolare dalla sera quando l’ingresso della parte più attiva della perturbazione potrà portare fenomeni violenti con nubifragi, intense grandinate e colpi di vento. Le temperature saranno in brusca diminuzione.

Peggioramento sul Molise: il tempo è atteso in peggioramento a partire dalla sera e poi gradualmente il maltempo tenderà ad intensificarsi nella giornata di domani dando luogo a fenomeni sparsi da ovest verso est, anche rovesci, temporali e qualche grandinata.