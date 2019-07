Agnone,Sul monte Sant'Onofrio nasce una nuova chiesa

Sulla cima del monte Sant'Onofrio si sta ergendo una nuova chiesa, fa parte di un antico progetto portato avanti da un gruppo di fedeli della Madonna del monte Sant'Onofio. Sul sito Madonna del monte sant'Onofrio si legge che la nuova costruzione sarà una chiesa umile e semplice, e dall'esterno deve rappresentare quasi una stalla. Qualcuno dalle foto commenta: Sembra piu che una stalla, e si cementifica anche sui monti, era necessario buttare cemento anche in quel luogo dove la natura risulta incontaminata?

"VIVERE UNA NUOVA BETLEMME

Il Signore ha mostrato più volte a Michelino attraverso la Madonna, quello che desidera che si realizzi sul Monte S. Onofrio: una chiesa umile e semplice, che sembra dall’esterno essere una stalla, poiché Gesù è nato in una mangiatoia. Dio Padre Onnipotente desidera la realizzazione di questa chiesa affinché ogni figlio, ripercorrendo le stazioni della via Crucis e raccogliendosi in preghiera nella chiesa in cima al monte, si possa soffermare a meditare sulla sofferenza patita dal suo Figlio Unigenito Gesù Cristo in tutta la sua vita sulla terra, dalla nascita sino alla morte in Croce, per la salvezza dell’intera umanità.

La prima volta che la Madonna ha mostrato a Michelino la chiesa, che desidera che si realizzi sul Monte S. Onofrio, è stato il 4 gennaio 2012.

Qui di seguito una semplice rappresentazione di quanto la Beata Vergine Maria e il Signore

desiderano che si realizzi sul Monte S. Onofrio."

