Cocomeri e bibite nel frigorifero naturale della sorgente di Rio Verde

Rio Verde posto incantevole nel comune di Pescopennataro IS. Luogo prediletto dagli amanti del picnic e del barbecue all'aria aperta. La natura bellissima montana con querce secolari che adombrano le attrezzature per il pranzo cotto e mangiato sul posto. Affollatissimo oggi da persone in fuga dalla calura dell'entroterra abruzzese e della costa, Lanciano, Ortona, San Salvo, Vasto e tanti molisani in particolare luogo prediletto per il picnic di ferragosto degli agnonesi.

Da sempre mi ricordo, si arrivava la mattina all'alba per occupare uno dei tavoli disponibili migliori, si raccoglieva la legna per accendere il fuoco e quando arrivavano le donnei con i canestri ricolmi di ogni ben di Dio, le bevande e i cocomeri, la frutta, raccolta in retine si immergevano nelle acque freddissime della sorgente di Rio Verde. Per molti anni anche dopo l'avvento dei frigoriferi a casa mia, nostro padre predilegeva raffreddare la frutta sotto l'acqua corrente, affermando che il frigorifero alterava i sapori. Oggi il torrente era stracolmo di bevande e cocomeri da raffreddare