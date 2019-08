Maraur il bar di successo gestito dai giovanissimi Samanta e Michelangelo

Dalla foto sembrano due ragazzi come tanti giovanissimi pronti per una serata in discoteca. Samanta Greco, Michelangelo Nero entrambi 25 enni non sono pronti per andare in discoteca ma al momento della foto sono quasi al termine di una lunga giornata di lavoro

. Sono i titolari di un bar della centralissima via Vittorio Veneto il MARAUR ad Agnone. Sono due giovanissimi imprenditori agnonesi dediti ad una attività di food and beverage. Attività complessa, con molte variabili e imprevisti, che richiede impegno e fatica fisica.Ma Samanta e Michelangelo sono sempre gentilissimi e con un sorriso accolgono il cliente. Samanta oramai una veterana del settore, è titolare del bar da ben quattro anni, era poco più che una bambina quando scelse di gestire il bar, Michelangelo e' entrato in società da quattro mesi, ma di certo non è nuovo del mestiere, ha una lunga esperienza lavorativa.

Il servizio eccellente, la cortesia, l'igiene del locale, il buon caffè, il loro sorriso, la loro voglia di lavorare fanno del loro bar una delle migliori attività agnonesi del settore