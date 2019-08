Ferrragosto in Molise, ecco gli eventi che hanno caratterizzato le piazze regionali

Ferragosto. Sinonimo di ferie estive per eccellenza,ieri 15 agosto occasione perfetta per organizzare gite fuori porta e partecipare agli eventi più interessanti della regione in cui si trascorrono le vacanze.

Il Molise non fa eccezione: per chi sta trascorrendo il Ferragosto in questa regione, non sono mancati gli eventi tra cui scegliere, sia nei paesi costieri che in Alto Molise. Tra rievocazioni storiche, spettacoli pirotecnici, concerti e mostre, ecco come trascorrere il 15 Agosto nella regione di Cambobasso e Isernia.

Di seguito tutti gli eventi del Ferragosto molisano, in ordine alfabetico di città:

AGNONE Cover Band Biagio AntonacciBOJANO | Tribute band Biagio Antonacci

BONEFRO | Buskers 25 anni di arte in strada di Joe Oppedisano – mostra fotografica al Convento Santa Maria delle Grazie

CAMPOBASSO | Inseguendo la luce – Mostra fotografica Dante Gentile Lorusso e Mauro Presutti al Museo Sannitico

CAMPOMARINO | Iva Zanicchi in concerto, ore 21:30

CAPRACOTTA | Mercatino antiquariato, artigianato e oggettistica in Via Carfagna, dalle ore 10:00

CAPRACOTTA | Cabaret con Alberto Alivernini in P.zza S. Falconi alle ore 21:30

CIVITANOVA DEL SANNIO | Alto Molise Climbing Tour 2019

FERRAZZANO | Zona Food: Freselle e Pemmadòra dalle ore 21:00

FILIGNANO | XXIV Festival Mario lanza – Il barbiere di Siviglia presso P.zza Municipio alle ore 21:30

FROSOLONE | Spettacolo musicale presso P.zza A. Volta, ore 21:30

MAFALDA | Rustell al parco e serata danzante presso Parco Colle Renazzo dalle ore 21:00

MONTAGANO | Mostra “Lampi sottovoce” di Martina di Tommaso

SAN GIOVANNI IN GALDO | Nada in concerto per il Festival Jazz in Galdo

SAN MARTINO IN PENSILIS | Da p’art a part – Festival di Street Art presso Porta San Martino alle ore 18:00

SANT’ANGELO LIMOSANO | Fiaccolata per Santa Maria Assunta

TERMOLI | Incendio del Castello – Spettacolo pirotecnico / Lungomare Nord / ore 24.00

TERMOLI | Mostra di modellismo navale statico marinaro presso il Castello Svevo, dalle ore 19

TUFARA | Rifacimento e mosaico sulla “Scala Cantin” a cura dell’associaizone Ass.ne MUVT

VASTOGIRARDI | Serata Musicale Festopolis Band in P.zza V. Emanuele, ore 21:30