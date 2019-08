Schiavi di Abruzzo,ospiti al Rifugio dei Lupi i cabarettisti Pablo e Pedro

In occasione della sagra delle "Pallotte cacio e ova" a Schiavi D'abruzzo, ospiti d'eccezione i cabarettisti Pablo e Pedro, nomi d'arte del duo Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi ,artisti che hanno partecipato a numerose trasmissioni televisive come “Seven Show”, “Beato tra le donne”, “Cominciamo Bene Estate”, “Quelli che… il calcio” e “Buona Domenica”. Ospiti frequenti del “Maurizio Costanzo Show”,“Colorado Cafè”. “Domenica In…”“Zelig Off.

Prima dello spettacolo sono stati in un noto ristorante nella zona di Monte Pizzuto nei pressi di Schiavi, Il Rifugio dei lupi e tra una portata e l'altra si sono esibiti con alcune delle loro esilaranti gag. Nella foto copertina i due comici con la titolare del ristorante Rosaria Massanisso.