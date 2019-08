Fenis Bar ad Agnone, Francesco serve apericena veloci e gustosi: la buona volontà e l'impegno lo promuovono in questa calda estate

Le serate d'estate con il gran caldo si conciliano molto bene con piccole cene all'aperto. Uno dei locali più frequentati di Agnone , in pieno centro , il Fenis Bar. Lunch veloci, apericena, senza grosso impegno di apparato digerente e di denaro. I ragazzi e le ragazze che servono ai tavoli tutti giovanissimi, studenti che l'estate arrotandono per le loro piccole spese. Chiaramente non sono come si dice "del mestiere" e si vede, ma apprezzabile è la loro disponibilità a rinunciare alle vacanze estive. Francesco è uno dei ragazzi che serve ai tavoli, simpatico, giovanissimo, frequenta l'Itis. Sicuramente l'anno prossimo sarà ancora più bravo, quest'anno promosso per la buona volontà