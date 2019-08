Agnone, domani 23 agosto concerto dei Ramegna Shuffle al Teatro Italo Argentino

E' in programma venerdì 23 agosto 2019 alle ore 21:00 al Teatro Italo Argentino - Agnone il concerto Viaggio Intorno al Blues , Ramegna Shuffle Blues band



CELESTE CARANCI voce, armonica / LUCA TOZZI chiatarre, cori

GIACOMO CERIO tastiere, cori / GABRIELE VENDITTI basso / ROBERTO PAOLIELLO batteria, cori

Programma



M. WATERS - Got my mojo working

P. SPARKS - Every day I have the blues

R. JOHNSON - Love in vain

B.B. KING - The thrill is gone

B. B. BRONZY - Key to the highway

LEADBELLY - Good morning blues

B. W. JOHNSON - Dark was the night, could was the ground

RAMEGNA SHUFFLE

I Ramegna Shuffle, sono una blues band molisana tenace e resistente come la gramigna, la malaerba che ci ha battezzato per metà. L'altra metà del nome viene invece dal Delta del Mississippi, La Terra del Blues, dove lo shuffle è quel ritmo accentato e sghembo che ricorda lo sciabordare del grande fiume e porta l'ascoltatore a muoversi e ballare. Suonando, uniamo luoghi geograficamente lontani — il Molise e il Sud degli Stati Uniti — ma culturalmente più vicini di quanto si creda. Il blues è musica autenticamente popolare, immediata: dodici battute sviluppate su tre accordi. Musica semplice e uguale a se stessa, ma mai monotona. Il concerto alterna l'esecuzione dal vivo di standard della tradizione musicale afroamericana ad una lezione a più voci sulla storia del blues, le sue origini, il suo sviluppo fino all'attualità e il suo intrecciarsi con la storia dei neri americani nel corso di tutto il Novecento: dai canti delle comunità di schiavi afroamericani si seguirà il percorso fino al canto delle città dell'industria pesante americana, passando per il blues rurale del Delta e degli stati agricoli dell'ovest. Parleremo di musica, ma anche di musicisti, delle loro vite da moderni picari, spesso divenuti famosi solo dopo la morte. Suoneremo brani di Aaron "Pinetop" Sparks; Robert Johnson; Big Bill Broonzy; Muddy Waters, James Cotton e tanti altri. Una collezione iconografica di oltre mille immagini verrà proiettata durante l'esecuzione.

