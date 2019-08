Muore lo studioso agnonese Paride Bonavolta, comunità e cultura in lutto

Alle ore 5.00 di questa mattina è deceduto presso l'ospedale Veneziale di Isernia Paride Bonavolta dopo aver combattuto una terribile malattia. Paride Bonavolta originario di una nobile famiglia agnonese ha trascorso gli ultimi anni della della sua intensa vita ad Agnone nel buen retiro della casa di famiglia. Era agnonese nella testa, nel sangue e nel cuore e con tanta voglia di mettersi a disposizione per il bene del territorio. Cultore delle arti, della storia, della letteratura, si è dedicato a lungo agli studi della storia e cultura agnonese, ideatore e primo presidente della Fondazione "Per l'Atene del Sannio", fondazione nata per valorizzare l'inestimabile patrimonio culturale della città di Agnone.

Condoglianze alla famiglia , alla moglie e ai figli, al fratello

Condoglianze da Altomolise.net