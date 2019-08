Meteo week-end, instabilità crescente con possibilità di rovesci e temporali

SITUAZIONE meteo week-end – In questo fine settimana post-ferragostano il comparto europeo sarà interessato da un vasto campo anticiclonico che però sarà disturbato dall’inserimento di una saccatura instabile in movimento da ovest verso est. L’effetto di tale situazione sarà l’acuirsi di instabilità diurna che si concretizzerà con lo sviluppo di temporali durante il pomeriggio lungo tutta la dorsale appenninica della Penisola e sulle due isole maggiori. Il tempo migliora in serata e le giornate esordiscono con il bel tempo. Tra le aree più sfavorite rientreranno quelle montuose e quelle ad esse adiacenti, dove sarà soprattutto nelle ore pomeridiane che si attiveranno i sistemi temporaleschi.

Previsioni del tempo in dettaglio in Molise

Sabato: mattinata di bel tempo e cieli sereni. Nel corso delle ore aumento delle nuvolosità sulle aree interne. I temporali si ripresenteranno durante il pomeriggio colpendo gran parte delle aree interne della regione questa volta con un maggior interessamento anche dell’area Frentana e Basso Molise. Dissolvimento dei fenomeni al calar del sole. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Ventilazione debole da nord-est sulla costa.

Domenica: giornata molto simile alla precedente. Primo mattino soleggiato poi aumento delle nuvolosità sulle aree interne. I temporali che si ripresentano ancora al pomeriggio sulla dorsale appenninica segnatamente. Dissolvimento dei fenomeni al calar del sole. Temperature stazionarie. Ventilazione debole da nord-est sulla costa.