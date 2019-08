I 50 enni agnonesi, classe 1969, rispondono all'appello e si ritrovano, Molti non si incontravano dai tempi della scuola. Oggi l'occasione per rincontrarsi e raccontarsi. Ritrovo presso la chiesa San Marco di Agnone per la santa Messa, la rituale foto ricordo e poi i festeggiamenti in un ristorante della zona.