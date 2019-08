Una vita spesa per la famiglia: Antonio Diana compie 80 anni, auguri dai figli, nipoti e parenti

Oggi Antonio Diana compie 80 anni. Antonio ha vissuto una vita intensa, a soli 17 emigra in Svizzera per motivi di lavoro. Dopo alcuni anni conosce la sua futura moglie Carmela e dal loro amore in Svizzera nasce Mercede,Laura e Daniela, nel1972 ritornano a vivere in Italia e poco dopo tempo nasce Lucio.

Cosi racconta il figlio Lucio:

"Una vita dedicata alla famiglia senza farci mancare niente. Nel 2012 un tragico evento colpisce la nostra famiglia, nostra sorella Mercede ci lascia. Antonio, mio padre, tiene il suo dolore stretto nel suo cuore senza mai mostrare la sua sofferanza ai noi figli e la famiglia.Subito dopo mia madre viene colpita da una terribile malattia,l'Alzheimer. Mio padre fa di tutto per aiutarla e assisterla,convive insieme alla malattia di mamma senza mai arrendersi.Il 17 luglio 2019 purtroppo ci lascia anche mamma.

Gli auguri a mio padre da me Lucio, Daniela,Laura e i nipoti tutti"

Auguri da Altomolise.net