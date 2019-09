Il fantastico mondo di Ippolita

Quando tornavo da Roma non potevo non fermarmi davanti la vetrina di fiori e i balconi di casa di Ippolita Spatoliatore. Con il marito erano i titolari di un negozio stupendo di fiori.Lei, sbirciando da fuori, era sempre intenda nella creazione di magnifiche composizioni floreali. Sai quel mondo magico dove si mescolano profumi, colori, fantasia e bellezza? Ippolita per me era la regina di quel mondo. Non la conoscevo se non di vista. Adesso spesso la vedo, ci chiacchiero e conoscendola meglio non ha deluso l'immagine che avevo di lei. La delicatezza che possiede nel trattare le piante, i fiori, il rispetto per la natura, la contraddistingue anche nei rapporti con le persone. Ha un giardino e ogni tanto passa e mi lascia dei fiori, sue creature. Non mi dice come stai, i suoi piccoli grandi gesti mi commuovono