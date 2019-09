Corsa campestre a Maiella bambini 7-10 anni, la vittoria va alla sportiva Cecilia Pacelli: una medaglia d'oro che la laurea campionessa

Con i grandi occhi neri illuminati di immensa felicità, una grande coppa tra le mani quasi più grande di lei e una medaglia, Cecilia Pacelli si presenta sul palco allestito a Maiella per la festa della Madonna della Libera. Cecilia nove anni, deve accedere alla classe IV elementare,sportiva, frequenta il nuoto a livello agonistico.

Buon sangue non mente, Cecilia fa parte di una famiglia di sportivi è la sorella del ben più noto pallavolista Giuseppe che dai rumors agnonesi sembrerebbe al via per la firma con il Taranto Volley, ha vinto il primo premio nella corsa campestre categoria bambini 7-10 anni nell'ambito dei giochi popolari allestiti dall''Associazione La Repubblica di Maiella". Ha gareggiato con altri 12 bambini e ha vinto il primo premio correndo velocemente con le sue belle gambe da gazzella. E' stata premiata dall'assessore del comune di Agnone, Amicarelli. Cecilia ha partecipato alla gara decidendo solo all'ultimo momento ma l'impegno è stato massimo. I genitori Gianrico e Simona sono orgogliosissimi a giusta ragione dei loro due figli campioni. Congratulazioni da Altomolise.net