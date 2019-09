Fontana di Piazza Plebiscito non ancora funzionante dopo i lavori di maggio 2019: un guasto provvisorio che rischia di diventare definitivo

"Il Sindaco Ionata nel 1882 fece erigere l’artistica fontana in marmo di Carrara, con quattro draghi in ghisa dalla cui bocca esce acqua. Nel petto del drago lo stemma di Agnone: il grifone, animale mitologico metà aquila e metà leone." Questa è la descrizione della bella fontana posta al centro della piazza cuore, un tempo, pulsante di Agnone, Piazza Plebiscito.Oramai da mesi , nonostante le promesse del Sindaco Marcovecchio, tendenti a rassicurare i residenti del quartiere e la cittadinanza, la fontana è monca, manca dello zampillo centrale che la rendeva ancora più preziosa e gradevole allo sguardo. La fontana è stata danneggiata durante i lavori di ripazione della pavimentazione della piazza nel mese di maggio 2019. Riportare all'attenzione la menomazione della storica fontana dopo quattro mesi dal danno forse per i tempi bliblici della pubblica amministrazione nel riparare i danni sono pochi, ma la vera preoccupazione è quella che in Italia, nel sud della penisola il fenomeno è dilagante, che tutto cià che è provvisorio rimane definitivo e tutto ciò che è da riparare rimane sfasciato.. Comunque la fontana di piazza Plebiscito la sera e il giorno senza lo zampillo fa tristezza.