Agnone tra sogno e realtà: ecco come la cattura il fotografo operaio Andrea di Paolo

Riceviamo con grande piacere e pubblichiamo le foto tra sogno e realtà di Andrea Di Paolo, operaio presso FCA Termoli, sindacalista del SOA, artista poliedrico. Andrea vive a Portocannone (CB), originario di Agnone, dove,questa estate, ha trascorso un lungo periodo di vacanze con la sua bella famiglia e in questo suo comunicato spiega la tecnica per la realizzazione di immagini molto suggestive, mosso sicuramente da un legame profondo con il suo paese

"Le fotografie diventano quadri Agnone tra sogno e realtà. Non è frutto di un semplice programma di modifica immagine quello che voglio proporre ma un viaggio di fotografie che vogliono andare oltre , nate per essere ritratte nel tempo , non essendo un pittore con pennello e tavolozza ho usato il digitale per renderle pittoriche non ho aggiunto o incollato alla fotografia originale soggetti o cose ma ho intensificato con istinto ed emotività I colori, i tratti , le luci , le ombre che di certo il semplice programma di trasformazione non può mai darti. Ognuno potrebbe farlo ma a modo suo, io l'ho fatto prima catturando l'immagine nella mia fotografia e colto l'attimo le ho fatte volare nell'immaginazione e nel desiderio, è il mio punto di vista, ecco che diventano disegni , acquerelli , pastelli , polveri colorate . Agnone per me è questo sogno e realtà , questo progetto spontaneo è composto da 20 fotografie che continuano a viaggiare nella mente e nel cuore. Andrea Di Paolo"