Meteo, verso un miglioramento ma temperature in calo

Meteo nel weekend – Passata la perturbazione di giovedì, il tempo andrà verso un miglioramento anche se non totale: ci sarà ancora qualche disturbo sabato e domenica. Temperature generalmente più basse rispetto ad inizio settimana.

METEO NEL WEEKEND, SITUAZIONE – Esauritasi l’azione del fronte freddo nella giornata di ieri, con un corposo abbassamento delle temperature sui versanti adriatici, la giornata odierna esordisce con il bel tempo e sole diffuso su quasi tutta Italia ad esclusione delle estreme regioni meridionali dove ancora sono possibili isolati rovesci. A seguire una nuova perturbazione da ovest, questa volta più debole, interviene a fine giornata al Centro-Nord. Tale sistema perturbato scivolerà sabato sulle regioni tirreniche. Attenzione che per l’inizio della prossima settimana è prevista la discesa di una seconda saccatura carattere freddo con una nuova intensificazioni di venti freddi da est.

IL TEMPO DI SABATO IN ITALIA – Al Nord tempo buono con ampie schiarite; più variabile sul Triveneto con locali fenomeni sui crinali alpini, nevosi anche sotto i 2000 metri. Temperature in ripresa, fino a 23 gradi in pianura. Al Centro al mattino instabile con piogge moderate specie sui versanti tirrenici, tempo migliore sulla Toscana. Generale miglioramento nella seconda parte del giorno. Temperature stabili, massime tra 19 e 23. Al Sud maltempo sui versanti tirrenici con piogge diffuse tra deboli o moderate; altrove variabile e più asciutto. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 24.