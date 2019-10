Festa di san Rocco, quando i ragazzi del quartiere le bandierine le facevano con la carta velina

Oggi attraversando il quartiere "la Ripa" di Agnone abbiamo visto che fervono i preparativi per la festa di San Rocco che cade sempre la seconda domenica di ottobre. Sono previsti i festeggiamenti oltre alle iniziative religiose. Il quartiere oramai quasi vuoto era, non molti anni fa, uno dei rioni agnonesi più popolosi e popolari.. Era ricco di antiche botteghe come lo storico panificio,dove sfornavano una pizza al pomodoro con i peperoni tra le più buone del Molise, c'erano negozi di generi alimentari, le cantine per la passatella e a San Rocco era festa grande. Tutti erano mobilitati per i preparativi. Tra gli allestimenti che si programmavano anche le bandierine tricolori oltre alle luminarie e la cassa armonica. Delle bandierine tricolori se ne occupavano i bambini, che le confezionavano con la "carta velina" dai colori della bandiera italiana. Succedeva però quasi tutti gli anni che ,essendo ottobre i nelle zone montane,un mese piuttosto piovoso, le bandiere di carta regolarmente con la pioggia cadevano a pezzi con rammarico e grande delusione dei ragazzi della ripa. Oggi le bandiere sono di tessuto impermeabile e nessun bambino rimarrà deluso nel vederle cadere.